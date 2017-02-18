21:35 | КИБЕРСПОРТ — FIFA

Антон "klenoff" Кленов: "На Кубке РФПЛ могут удивить киберфутболистов "Рубина", "Краснодара" и "Оренбурга"

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Киберфутболист "Локомотива" Антон "klenoff" Кленов дал интервью порталу goodgame.ru, в котором поделился ожиданиями от предстоящего Кубка РФПЛ по киберфутболу. Напомним, что на следующей неделе в Уфе состоится первый чемпионат по FIFA, участие в котором примут 16 представителей клубов премьер-лиги.

– Это первый подобный турнир, и явно каждый захочет показать себя с наилучшей стороны. Я всех соперников уважаю, но думаю, что стоит обратить внимание на киберфутболистов "Рубина", "Оренбурга" и "Краснодара". Эти ребята могут удивить, – отметил Кленов. – Постараюсь показать максимально высокий результат во всех турнирах, в которых буду принимать участие. По-другому настраиваться не умею.

Дополнительная информация

https://goodgame.ru/news/24655/

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