Антон Черепенников: "FIFA несравнима по популярности с основными киберспортивными дисциплинами"

Совладелец киберспортивного холдинга ESforce, в который структуры Алишера Усманова вложили 100 миллионов долларов, Антон Черепенников в интервью RNS подчеркнул, что FIFA 17 несравнима по популярности и соревновательности с основными киберспортивными дисциплинами. Ими являются CS:GO, Dota 2 и League of Legends.

– Какие направления киберспорта развиваются быстрее всего?

– В киберспорте есть три основные дисциплины – Counter Strike: Global Offensive, Dota 2 и League of Legends. Еще есть FIFA, но она с точки зрения соревновательности и популярности пока еще несравнима. Возможно, Wargaming (белорусская компания, разработчик и издатель игр World of Tanks и World of Warships. – RNS) когда-нибудь поменяет свою политику, тоже войдет в индустрию киберспорта, но пока это не так. Hearthstone, Overwatch пока несравнимы, но догоняют.

- Как вы оцениваете перспективы киберфутбола?

- В киберфутбол все, кто смотрят, точно играют сами. Издатель FIFA, Electronic Arts, только нащупывают почву для киберспортивных активностей. Их активности пока очень любительские, нет крупных турниров, в этом еще нет необходимости. С точки зрения просмотров, количества фанатов, LoL и Dota 2 опережают киберфутбол в такой же пропорции, в которой реальный футбол опережает эти игры. Играть – это я еще понимаю, но смотреть, извините, лучше уж я посмотрю трансляцию реального футбола. Прелесть Dota в том, что такого геймплея не существует в реальном мире, и поэтому интересно посмотреть на исполнение игроков.