Андрей "Timon" Гурьев: "На региональном финале FIFA Ultimate Team самый опасный – игрок "ПСЖ"

Киберфутболист ЦСКА и Gambit Esports Андрей "Timon" Гурьев подчеркнул в интервью esports.mail.ru, что в преддверии регионального финала FIFA Ultimate Team он тренируется по 4-5 часов в день. Он отметил: ранее он готовился в менее интенсивном режиме.

– Расскажите, как проходит ваша подготовка к европейскому региональному финалу?

– Последние пять дней я много играю, уделяю игре по 4-5 часов. Это в новинку для меня, потому что к российским топовым турнирам я редко так готовился. Я надеюсь, что это поможет мне, ну и к тому же последние день-два подготовки перед турниром я буду тренироваться с российскими топовыми игроками.

– Конкретно с кем из них?

– С Робертом "Ufenok77" Фахретдиновым (ФК "Уфа") и Антоном "klenoff" Кленовым (ФК "Локомотив").

– Кто на ваш взгляд является самым сложным противником на этом турнире?

– Наверное, представитель ПСЖ "DaXe", также могу выделить "Huge Gorilla", игрока Epsilon Esports.

– В одном из интервью вы посоветовали новичкам чаще участвовать в европейских турнирах. Считаете ли вы, что уровень российского киберфутбола ниже европейского? И если да, то почему?

– Средний уровень ниже, но именно наши топовые игроки – я, Роберт и Антон – вполне входят в топ-16 как минимум Европы.