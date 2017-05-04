Андрей "Timon" Гурьев: "На региональном финале FIFA Ultimate Team самый опасный – игрок "ПСЖ"

Киберфутболист ЦСКА и Gambit Esports Андрей "Timon" Гурьев подчеркнул в интервью esports.mail.ru, что в преддверии регионального финала FIFA Ultimate Team он тренируется по 4-5 часов в день. Он отметил: ранее он готовился в менее интенсивном режиме.
– Расскажите, как проходит ваша подготовка к европейскому региональному финалу?
– Последние пять дней я много играю, уделяю игре по 4-5 часов. Это в новинку для меня, потому что к российским топовым турнирам я редко так готовился. Я надеюсь, что это поможет мне, ну и к тому же последние день-два подготовки перед турниром я буду тренироваться с российскими топовыми игроками.
– Конкретно с кем из них?
– С Робертом "Ufenok77" Фахретдиновым (ФК "Уфа") и Антоном "klenoff" Кленовым (ФК "Локомотив").
– Кто на ваш взгляд является самым сложным противником на этом турнире?
– Наверное, представитель ПСЖ "DaXe", также могу выделить "Huge Gorilla", игрока Epsilon Esports.
– В одном из интервью вы посоветовали новичкам чаще участвовать в европейских турнирах. Считаете ли вы, что уровень российского киберфутбола ниже европейского? И если да, то почему?
– Средний уровень ниже, но именно наши топовые игроки – я, Роберт и Антон – вполне входят в топ-16 как минимум Европы.
Дополнительная информация
https://esports.mail.ru/progames/feat/igrokam_v_fifa_prihoditsja_podstraivatsja_pod_kazhdyj_turnir/