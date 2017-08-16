Андрей "Timon" Гурьев: "Мне повезло, я намерен отдать все свои силы в плей-офф"

Российский киберфутболист Андрей "Timon" Гурьев, представляющий ЦСКА, после победы над французом Йоханом "Maniika" Симоном признался, что ему повезло. Также он отметил, что намерен отдать все свои силы в плей-офф FIFA Interactive World Cup 2017.

- Мне очень повезло, что я оказался здесь, - цитирует пресс-служба ФИФА Гурьева. - Мне также повезло, что я выиграл у Симона в последнем матче в группе. Я намерен отдать все свои силы на следующей стадии турнира.

Завтра стартует этап плей-офф, в который вышли 16 из 32 участников группового турнира. Призовой фонд чемпионата мира составляет 300 тысяч долларов, из которых 200 тысяч достанутся победителю. Все встречи проходят в концертном зале "Вестминстер" в Лондоне.