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Андрей "Timon" Гурьев: "Мне повезло, я намерен отдать все свои силы в плей-офф"

Андрей "Timon" Гурьев. Фото FIFA.com
Андрей "Timon" Гурьев. Фото FIFA.com

Российский киберфутболист Андрей "Timon" Гурьев, представляющий ЦСКА, после победы над французом Йоханом "Maniika" Симоном признался, что ему повезло. Также он отметил, что намерен отдать все свои силы в плей-офф FIFA Interactive World Cup 2017.

- Мне очень повезло, что я оказался здесь, - цитирует пресс-служба ФИФА Гурьева. - Мне также повезло, что я выиграл у Симона в последнем матче в группе. Я намерен отдать все свои силы на следующей стадии турнира.

Завтра стартует этап плей-офф, в который вышли 16 из 32 участников группового турнира. Призовой фонд чемпионата мира составляет 300 тысяч долларов, из которых 200 тысяч достанутся победителю. Все встречи проходят в концертном зале "Вестминстер" в Лондоне.

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