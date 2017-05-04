Андрей "Timon" Гурьев: "Футбол и киберфутбол должны были рано или поздно сблизиться"

Киберфутболист ЦСКА и Gambit Esports Андрей "Timon" Гурьев подчеркнул в интервью esports.mail.ru, что ему сложно объяснить, почему футбол и киберфутбол ранее существовали отдельно. Он отметил: сейчас клубы привлекают новую аудиторию за счет киберспорта.

– Почему, несмотря на популярность FIFA, лишь сейчас она стала представлять киберспортивный интерес для футбольных клубов?

– Сложно ответить на этот вопрос. Футбол и киберфутбол должны были рано или поздно сблизиться. И сейчас пришло их время. До этого, возможно, люди не особо видели в этом что-то. Сейчас, особенно в футбольных клубах, появилось много людей, которые хотят привлечь дополнительное внимание к командам и делают это в том числе благодаря киберфутболу.