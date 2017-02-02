"Амкар" подписал игрока по FIFA 17, который представит клуб на Кубке РФПЛ

Руководство "Амкара" представило первого новичка 2017 года – им стал 18-летний Илья Белослудцев, который будет выступать за пермский клуб на первом в истории Кубке РФПЛ по киберфутболу, сообщает официальный сайт лиги.

Ранее молодой человек стал победителем отборочного турнира по FIFA 2017 "Путь в "Амкар", в котором приняли участие 24 сильнейших киберспортсмена Пермского края.

Как выяснилось уже после подведения итогов отборочного турнира Илья Белослудцев оказался воспитанником пермского "Амкара": в 2008 - 2013 годах он занимался в футбольной школе клуба. Продолжить карьеру в реальном футболе Илье помешала тяжелая травма – частичный разрыв передней крестообразной связки. Придя в киберфутбол, Илья на своем первом же серьезном турнире по игре в FIFA занял 3-е место среди 32 участников и с тех пор только улучшал игровые показатели. В 2016 году он стал чемпионом Перми, вошел в топ-30 игроков России в розыгрыше Кубка страны.

Белослудцев выбрал себе 94-й игровой номер, символизирующий год основания футбольного клуба "Амкар".