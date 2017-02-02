17:53 2 февраля | КИБЕРСПОРТ — FIFA

"Амкар" подписал игрока по FIFA 17, который представит клуб на Кубке РФПЛ

Илья БЕЛОСЛУДЦЕВ (справа). Фото РФПЛ
Илья БЕЛОСЛУДЦЕВ (справа). Фото РФПЛ
0
0
0
1

Руководство "Амкара" представило первого новичка 2017 года – им стал 18-летний Илья Белослудцев, который будет выступать за пермский клуб на первом в истории Кубке РФПЛ по киберфутболу, сообщает официальный сайт лиги.

Ранее молодой человек стал победителем отборочного турнира по FIFA 2017 "Путь в "Амкар", в котором приняли участие 24 сильнейших киберспортсмена Пермского края.

Как выяснилось уже после подведения итогов отборочного турнира Илья Белослудцев оказался воспитанником пермского "Амкара": в 2008 - 2013 годах он занимался в футбольной школе клуба. Продолжить карьеру в реальном футболе Илье помешала тяжелая травма – частичный разрыв передней крестообразной связки. Придя в киберфутбол, Илья на своем первом же серьезном турнире по игре в FIFA занял 3-е место среди 32 участников и с тех пор только улучшал игровые показатели. В 2016 году он стал чемпионом Перми, вошел в топ-30 игроков России в розыгрыше Кубка страны.

Белослудцев выбрал себе 94-й игровой номер, символизирующий год основания футбольного клуба "Амкар".

Дополнительная информация

http://rfpl.org/fifa17/news/news_23.html

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

spetrov

Жаль парня. Сколько таких не доходят до команд мастеров, получая травмы по молодости.

17:56 2 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ