18:05 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Алессандрини, Градель и Фишер - в новой команде недели в FIFA 18


Компания EA Sports представила 37-ю команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Полностью 37-я команда недели выглядит следующим образом:

Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 20.00 по московскому времени.

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