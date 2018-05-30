Алессандрини, Градель и Фишер - в новой команде недели в FIFA 18

Компания EA Sports представила 37-ю команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Полностью 37-я команда недели выглядит следующим образом:

Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 20.00 по московскому времени.