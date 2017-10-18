Алексей Березуцкий - в команде недели в FIFA 18

Компания EA Sports представила пятую команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий получил специальную карточку с общим рейтингом 82. 35-летний россиянин стал автором победного гола в матче 13-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:0).

Полностью пятая команда недели FIFA 18 выглядит следующим образом:

Основной состав - Давид Де Хеа (ВРТ, "Манчестер Юнайтед", 91), Джошуа Киммих (ПЗ, "Бавария", 86), Алексей Березуцкий (ЦЗ, ЦСКА, 82), Франк Фабра (ЛЗ, "Бока Хуниорс", 81), Тиагу Алькантара (ЦП, "Бавария", 89), Набиль Фекир (ЦАП, "Лион", 84), Фернандо Беллуски (ЦАП, "Сан-Лоренсо", 83), Рахим Стерлинг (ПФА, "Манчестер Сити", 84), Мауро Икарди (ФРВ, "Интер", 86), Чиро Иммобиле (ФРВ, "Лацио", 84), Габриэл Жезус (ФРВ, "Манчестер Сити", 84);

Запасные - Бенжамен Леконт (ВРТ, "Монпелье", 83), Ариц Элустондо (ЦЗ, "Реал Сосьедад", 82), Ромен Алессандрини (ПП, "Лос-Анджелес Гэлакси", 82), Гастон Перейро (ЦАП, ПСВ, 81), Вильфрид Заа (ФРВ, "Кристал Пэлас", 84), Яго Аспас (ФРВ, "Сельта", 85), Омар Аль-Сома (ФРВ, "Аль-Ахли", 82);

Резерв - Томас Стракоша (ВРТ, "Лацио", 80), Люк Берри (ЦП, "Лутон Таун", 75), Джей Ботройд (ФРВ, "Консадоле Саппоро", 76), Свен Мишель (ФРВ, "Падерборн", 76), Марвин Дукш (ФРВ, "Хольштайн", 76).

Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 20.00 по московскому времени.