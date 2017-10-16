Александр Жуков: "Компьютерный футбол никогда не заменит реальный"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков подчеркнул: динамичное развитие компьютерного спорта никогда не приведет к тому, что такие популярные виды спорта, как футбол, останутся только в виртуальной реальности.

– Конкуренция (между классическим спортом и киберспортом) существует, но я никогда не поверю в то, что вместо настоящего футбола будет компьютерный, – цитирует ТАСС Жукова. – Вместе – обязательно, ведь если не будет героев в реальном футболе, то не будет героев и в компьютерном. Компьютерные Лионель Месси и Криштиану Роналду появились именно благодаря реальным футболистам. Не может быть такого, чтобы футбол исчез и все игроки придумываются в виртуальной реальности.

Я не верю, что физическая активность человека полностью будет заменена компьютером.