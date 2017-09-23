Алекс Ивоби: "Недоволен своим рейтингом в FIFA 18"

Полузащитник "Арсенала"​ Алекс Ивоби остался недоволен своим рейтингом в новом футбольном симуляторе FIFA 18. Общий рейтинг нигерийца в игре составил 74 OVR (OVR общий рейтинг игрока. Максимальный 99. - Прим. "СЭ"), как и в прошлой части серии FIFA 17.

- Недоволен своим рейтингом, - цитирует Daily Mail Ивоби. - Он такой же, как и в прошлой части игры, это означает, что я якобы не прогрессирую.

Напомним, ранее нападающий "Челси" Миши Батшуайи, полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли и защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди раскритиковали EA Sports за то, что у них в FIFA 18 низкие рейтинги.

Батшуайи не понравились свои показатели в FIFA 18 //

Бенжамен Менди: "Создатели FIFA 18, вы вообще не смотрели ТВ последний год?" //

Деле Алли: "Отказываюсь играть за себя в FIFA 18