Активное касание в FIFA 19. Видео

Компания EA Sports выпустила новый видеоролик, посвященный новому футбольному симулятору FIFA 19. Отмечается, что были созданы различные инструменты и новые анимации, чтобы разнообразить перемещение мяча в игре.

"Новый способ приема, работы и ведения мяча воплощает невероятную естественность и плавность и позволяет играть и создавать моменты по-новому. Получите полный контроль над мячом, вдохните индивидуальность игрока в каждое его движение, применяйте россыпь финтов и обманных движений, с которыми каждое касание мяча будет плавнее и мягчею.



Система активного касания позволяет совершенно по-новому работать с мячом и контролировать каждый игровой момент, создавая беспрецедентно реалистичный футбол в FIFA 19. ", - говорится в сообщении.