Активное касание в FIFA 19. Видео

Компания EA Sports выпустила новый видеоролик, посвященный новому футбольному симулятору FIFA 19. Отмечается, что были созданы различные инструменты и новые анимации, чтобы разнообразить перемещение мяча в игре.
"Новый способ приема, работы и ведения мяча воплощает невероятную естественность и плавность и позволяет играть и создавать моменты по-новому. Получите полный контроль над мячом, вдохните индивидуальность игрока в каждое его движение, применяйте россыпь финтов и обманных движений, с которыми каждое касание мяча будет плавнее и мягчею.
Система активного касания позволяет совершенно по-новому работать с мячом и контролировать каждый игровой момент, создавая беспрецедентно реалистичный футбол в FIFA 19. ", - говорится в сообщении.
Дополнительная информация
https://www.easports.com/ru/fifa/news/2018/fifa-19-gameplay-active-touch-system?utm_campaign=fifa19_hd_ww_ic_soco_twt_fifa19-activetouch-tw-240718&utm_source=twitter&utm_medium=social&cid=48642&ts=1532617419636