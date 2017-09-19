Акинфенва - самый сильный игрок FIFA 18

Один из самых тяжелых в мире футболистов Адебайо Акинфенва, выступающий ныне за "Уикомб", сообщил, что будет самым сильным игроком в FIFA 18. Однако 35-летний англичанин посетовал, что опять не получил максимально возможный показатель в игре 99 в графе "Сила".

"Что нужно сделать, чтобы получить силу 99. О других моих характеристиках мы поговорим в другой раз. Но все же я остаюсь сильнейшим в мире игроком", - написал Акинфенва на своей странице в Инстаграме.