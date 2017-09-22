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Акинфенва получил именное издание FIFA 18

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Один из самых тяжелых в мире футболистов Адебайо Акинфенва, выступающий ныне за "Уикомб", на презентации нового футбольного симулятора FIFA 18 получил от разработчиков игры EA Sports специальное издание игры. На коробке диска изображен 35-летний англичанин, который является самым сильным игроком в новом футсиме.

"Акинфенва-версия FIFA 18. Бист-режим", - написал Акинфенва на своей странице в Инстаграме.

Мбаппе впечатлен подарочным изданием FIFA 18 //
Товен получил специальное издание FIFA 18 со своей карточкой //
Акинфенва - самый сильный игрок FIFA 18

 

Akinfenwa Edition Fifa18 BeastModeeee 🔥🔥🔥 @easportsfifa #BMO #BeastMode #Fifa18UKLaunch #Blessed #ReadyForAllComers #98Strength

Публикация от Adebayo Akinfenwa (@realakinfenwa) Сен 21 2017 в 2:25 PDT

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Millwall82

Игорек, ты что это в саже вымазался????

16:50