Акинфенва получил именное издание FIFA 18

Один из самых тяжелых в мире футболистов Адебайо Акинфенва, выступающий ныне за "Уикомб", на презентации нового футбольного симулятора FIFA 18 получил от разработчиков игры EA Sports специальное издание игры. На коробке диска изображен 35-летний англичанин, который является самым сильным игроком в новом футсиме.
"Акинфенва-версия FIFA 18. Бист-режим", - написал Акинфенва на своей странице в Инстаграме.
Мбаппе впечатлен подарочным изданием FIFA 18 //
Товен получил специальное издание FIFA 18 со своей карточкой //
Акинфенва - самый сильный игрок FIFA 18
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Millwall82
Игорек, ты что это в саже вымазался????
16:50