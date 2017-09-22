Акинфенва получил именное издание FIFA 18

Один из самых тяжелых в мире футболистов Адебайо Акинфенва, выступающий ныне за "Уикомб", на презентации нового футбольного симулятора FIFA 18 получил от разработчиков игры EA Sports специальное издание игры. На коробке диска изображен 35-летний англичанин, который является самым сильным игроком в новом футсиме.

"Акинфенва-версия FIFA 18. Бист-режим", - написал Акинфенва на своей странице в Инстаграме.

Мбаппе впечатлен подарочным изданием FIFA 18 //

Товен получил специальное издание FIFA 18 со своей карточкой //

Акинфенва - самый сильный игрок FIFA 18