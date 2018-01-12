Акинфенва не включил Неймара в команду года

Один из самых тяжелых в мире футболистов Адебайо Акинфенва, выступающий за "Уикомб", опубликовал свой вариант команды 2017 года. Разработчик FIFA 18 в начале этой недели начал голосование по определению символической сборной прошедшего года. Игроки, которые в итоге войдут в число 11 лучших, получат в режиме Ultimate Team специальные TOTY-карточки с увеличенным рейтингом.

В сборную Акинфенвы вошли следующие игроки: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Дани Алвес ("ПСЖ"), Тиагу Силва ("ПСЖ"), Леонардо Бонуччи ("Милан"), Марселу ("Реал"), Н'Голо Канте ("Челси"), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), Лука Модрич ("Реал"), Лионель Месси ("Барселона"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Криштиану Роналду ("Реал").

"Вот мой вариант команды года. Просто, если вы удивлены, то EA Sports забыла включить меня в число номинантов, поэтому мне пришлось сделать скамейку запасных", - написал Акинфенва в Инстаграме.

Объявлены 55 претендентов на попадание в команду года FIFA 18