Агуэро получил специальную карточку игрока месяца с рейтингом как у Роналду и Месси

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро получил в FIFA 18 специальную карточку лучшего игрока месяца. В течение нескольких недель игроки могут в режиме "Испытания подбора команды" выполнить несколько заданий и получить POTM-карточку 29-летнего аргентинца с общим рейтингом 94 OVR (Обычная карточка имеет рейтинг 86. - Прим. "СЭ").
Примечателен тот факт, что в FIFA 18 обычные карточки Криштиану Роналду и Лионель Месси имеют рейтинг 94 OVR.
Напомним, ранее специальные POTM-карточки получали Садио Мане, Харри Кейн (дважды), Лерой Сане и Мохамед Салах.
Агуэро в пятый раз получил награду лучшему игроку месяца в чемпионате Англии
4️⃣ games– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 16 февраля 2018 г.
⚽⚽⚽⚽⚽ goals@aguerosergiokun is the EA SPORTS #PL POTM for January! SBC available now in #FUT 👉 https://t.co/Ptga0APiGK @premierleague #FIFA18 pic.twitter.com/SzhJzeYYBm