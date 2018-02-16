Агуэро получил специальную карточку игрока месяца с рейтингом как у Роналду и Месси

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро получил в FIFA 18 специальную карточку лучшего игрока месяца. В течение нескольких недель игроки могут в режиме "Испытания подбора команды" выполнить несколько заданий и получить POTM-карточку 29-летнего аргентинца с общим рейтингом 94 OVR (Обычная карточка имеет рейтинг 86. - Прим. "СЭ").

Примечателен тот факт, что в FIFA 18 обычные карточки Криштиану Роналду и Лионель Месси​ имеют рейтинг 94 OVR.

Напомним, ранее специальные POTM-карточки получали Садио Мане, Харри Кейн (дважды), Лерой Сане и Мохамед Салах.

Агуэро в пятый раз получил награду лучшему игроку месяца в чемпионате Англии