Адебайо Акинфенва: "Моей копии в FIFA 18 нужно походить в тренажерный зал"

Один из самых тяжелых в мире футболистов Адебайо Акинфенва, выступающий за "Уикомб", обратился к разработчикам футбольного симулятора FIFA 18 с рекомендацией по поводу своей виртуальной копии. 35-летний англичанин, являющийся самым сильным игроком футсима, считает, что модель его игрока имеет слишком маленькую мускулатуру.

"Йоу, EA Sports, моей копии в FIFA 18 нужно походить в тренажерный зал", - написал Акинфенва в Инстаграме.

Акинфенва получил именное издание FIFA 18 //

Акинфенва - самый сильный игрок FIFA 18