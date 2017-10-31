08:45 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Адебайо Акинфенва: "Моей копии в FIFA 18 нужно походить в тренажерный зал"


Один из самых тяжелых в мире футболистов Адебайо Акинфенва, выступающий за "Уикомб", обратился к разработчикам футбольного симулятора FIFA 18 с рекомендацией по поводу своей виртуальной копии. 35-летний англичанин, являющийся самым сильным игроком футсима, считает, что модель его игрока имеет слишком маленькую мускулатуру.   

"Йоу, EA Sports, моей копии в FIFA 18 нужно походить в тренажерный зал", - написал Акинфенва в Инстаграме.

Акинфенва получил именное издание FIFA 18 //
Акинфенва - самый сильный игрок FIFA 18

 

Yo @easportsfifa I need to take Fifa Me to the gym 🤣🤣🤣🤣 #BMO #BeastMode #Fifa18 #Blessed #Smile #DefyLimitations #TheBeastBook

Публикация от Adebayo Akinfenwa (@realakinfenwa) Окт 30 2017 в 11:57 PDT

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий