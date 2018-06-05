8 немцев сыграют на чемпионате мира по FIFA 18

Пресс-служба чемпионата мира по FIFA 18 опубликовала список участников турнира. В гранд-финале мирового первенства, который пройдет со 2 по 4 августа в Лондоне, сыграют 8 представителей Германии, 3 представителя Франции, по 2 игрока из Дании, Голландии, Бразилии и Англии, а также по одному киберфутболисту из Аргентины, Швеции, Японии, Испании, Новой Зеландии, Бельнии, Польши, Саудовской Аравии, Италии, США, Мальты, Канады и Уэльса. Также вчера состоялась жеребьевка групповой стадии, по итогам которой 32 игрока были разделены на 4 группы.

Киберфутболисты "Ромы", "Манчестер Сити" и "Лилля" отобрались на чемпионат мира //

Киберфутболисты "Лиона", "Аякса" и "Бохума" отобрались в гранд-финал ЧМ