40-летний игрок "Монпелье" второй раз попал в команду недели FIFA 18

Компания EA Sports представила шестую команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Защитник "Монпелье" Виторину Илтон​ получил специальную карточку с рейтингом 84 OVR. 40-летний бразилец в минувшие выходные помог своей команде сохранить свои ворота в неприкосновенности в матче 10-го тура лиги 1 с "Сент-Этьеном" (1:0) и уже второй раз за сезон получил специальную информ-карточку.

Полностью шестая команда недели FIFA 18 выглядит следующим образом:

Основной состав - Самир Ханданович (ВРТ, "Интер", 88), Николас Отаменди (ЦЗ, "Манчестер Сити", 85), Виторину Илтон (ЦЗ, "Монпелье", 84), Александр Коларов (ЦЗ, "Рома", 84), Андрес Иньеста (ЛП, "Барселона", 88), Луиз Густаву (ЦОП, "Марсель", 83), Юлиан Брандт (ЛП, "Байер", 83), Рияд Махрез (ПП, "Лестер", 85), Алексис Санчес (ЛН, "Арсенал", 90), Бас Дост (ФРВ, "Спортинг", 85), Миши Батшуайи (ФРВ, "Челси"​, 83);

Запасные - Том Мюллер (ВРТ, "Халлешер", 68), Рикарду Перейра (ПЗ, "Порту", 83), Эннер Валенсия (ПП, "Тигрес", 81), Гонсалу Гедеш (ЛП, "Валенсия", 80), Йозеф Шурал (ПП, "Спарта", 79), Давид Нерес (ПФА, "Аякс", 80), Никлас Фюллкруг (ФРВ, "Ганновер", 79);

Резерв - Аарон Муй (ЦП, "Хаддерсфилд", 82), Илсинью (ЦАП, "Филадельфия", 76), Исаак Кисе Телин (ФРВ, "Васланд-Беверен", 78), Александр Серлот (ЛФА, "Мидтьюлланн", 82), Симен Юклеред (ПФА, "Волеренга", 70).

Стоит отметить, что вингер "Лиона" Мемфис Депай и полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира, оформившие в прошлые выходные хет-трики, не включены в 6-ю команду недели, так как сейчас в FIFA 18 доступны специальные хэллоуинские карточки этих игроков.

Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 20.00 по московскому времени.