Завершивший профессиональную карьеру "Xiao8" будет играть с владельцем Newbee и девушкой-стримером

Китайская организация Newbee объявила о создании новой команды по Dota 2. Она получила название Newbee.Boss, в ее состав вошли недавно завершивший карьеру Чжан "Xiao8" Нин, Вонг "ChuaN" Хок Чуан, Ло "Ferrari_430" Фэйчи, а также девушкой-стримером с Panda TV "axx" и владелец Newbee "Zei9". Коллектив не планирует выступать на профессиональной сцене.