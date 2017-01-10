18:35 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Завершивший профессиональную карьеру "Xiao8" будет играть с владельцем Newbee и девушкой-стримером

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Китайская организация Newbee объявила о создании новой команды по Dota 2. Она получила название Newbee.Boss, в ее состав вошли недавно завершивший карьеру Чжан "Xiao8" Нин, Вонг "ChuaN" Хок Чуан, Ло "Ferrari_430" Фэйчи, а также девушкой-стримером с Panda TV "axx" и владелец Newbee "Zei9". Коллектив не планирует выступать на профессиональной сцене.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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diskmen

Господа этот киберспорт кому-то интересен.Может сделать соц опрос среди людей нужна эта колонка.Я просто уверен что половине людей по фигу это.

19:05

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