17:50 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Юрист из Новосибирска потребовал запретить Dota 2 для детей младше 18 лет

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Юрист из Новосибирска Антон Тихонов готовит судебный иск к разработчику Dota 2 – корпорации Valve – касательно запрета на скачивание игры детьми младше 18 лет. Тихонов считает, что Dota 2 нарушает законодательство РФ, а именно закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", сообщает news.ngs.ru.

- В игре складывается положительный образ алкоголя, – отметил юрист в интервью агентству НГС Новосибирск. – Некоторые герои пьют его и становятся сильнее. Есть персонажи, занимающиеся каннибализмом. Они едят трупы. Есть возможность покупать персонажей, есть намеки на секс – все персонажи женского пола очень откровенно одеты. Есть сквернословие, один персонаж, Королева боли, если я не ошибаюсь, пропагандирует садизм-мазохизм.

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  • Примерно полтора месяца назад я написал письмо в Америку, в Valve Corporation, что если они намерены распространять игру на территории России, то приведите информационный продукт в соответствие с требованием российского законодательства. Они, естественно, проигнорировали наше обращение. Сейчас мы отправили все материалы на экспертизу психиатру и по итогам его экспертизы намерены подавать в суд с целью запретить игру.

Дополнительная информация

http://news.ngs.ru/more/50254061/

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