Юрист из Новосибирска потребовал запретить Dota 2 для детей младше 18 лет

Юрист из Новосибирска Антон Тихонов готовит судебный иск к разработчику Dota 2 – корпорации Valve – касательно запрета на скачивание игры детьми младше 18 лет. Тихонов считает, что Dota 2 нарушает законодательство РФ, а именно закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", сообщает news.ngs.ru.

- В игре складывается положительный образ алкоголя, – отметил юрист в интервью агентству НГС Новосибирск. – Некоторые герои пьют его и становятся сильнее. Есть персонажи, занимающиеся каннибализмом. Они едят трупы. Есть возможность покупать персонажей, есть намеки на секс – все персонажи женского пола очень откровенно одеты. Есть сквернословие, один персонаж, Королева боли, если я не ошибаюсь, пропагандирует садизм-мазохизм.