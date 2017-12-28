Yoky пополнил состав Team Empire

Максим "Yoky" Ким присоединился к составу по Dota 2 российской Team Empire, сообщает официальный сайт организации. 22-летний игрок окончательно заменил в команде Ивана "VANSKOR" Скорохода. Напомним, Yoky в качестве кандидата на замену VANSKOR выступал за "Империю" с середины декабря. За это время команде удалось пробиться на "майнор" SL i-League Invitational Season 4.

Ким ранее уже играл за Team Empire. В 2015 году он вместе с командой занял 9-12 место на The International.