Ярослав "NS" Кузнецов: "В решении Valve не отправлять в Бостон студию аналитики прослеживается логика"

Аналитик студии RuHub Ярослав "NS" Кузнецов подчеркнул, что неучастие Студии Аналитики в предстоящем Major является домыслами. Кузнецов отметил, что студия будет работать в Москве, отправляя в Бостон абсолютно всех.

– Это сделано по ряду причин, – написал на странице "ВК" NS. – Основная озвученная причина – PGL (подрядчик Valve, который проводит все мажоры) хочет иметь стабильно работающую удаленную студию, которая настраивает себе все как хочет и танцует сама от себя. Поясню: обычно наша студия все еще толком не готова за полдня до начала ивента – то звука нет у кого-то, то сигнал с какой-то камеры потеряли, то еще что-то. Происходит это ввиду того, что основные ресурсы PGL направлены на создание англоязычной студии, за остальные берутся в последний момент, и если одновременно что-то не работает у англичан и у нас, то англичане всегда будут в приоритете. Так вот, чтобы избавиться от этой проблемы с подготовкой сразу трех студий (китайская тоже будет работать не из Бостона) гораздо лучше использовать готовую студию на удаленке, как это происходит в любом спорте, собственно говоря (никто же не возит студии на 100+ языках на ЧМ по футболу, едут только комментаторы, студии почти всегда работают удаленно). На мой взгляд, здесь еще явно прослеживается банальная экономия, потому что заплатить аналитикам+стаффу за работу и накинуть немного на сопутствующие расходы (отель и дорогу до отеля в первую очередь) – это в N раз дешевле, чем везти всех в Бостон и обратно, один только перелет для лишних ~15 человек встает в копеечку. И если кто-то считает, что компании типа Valve не пытаются сократить расходы, то вы дико не правы, богатые люди никогда не стали бы богатыми, если бы разбазаривали деньги направо и налево.