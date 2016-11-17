Ярослав "NS" Кузнецов: "Faith_bian заруинил игру Wings в матче против Virtus.pro"

Аналитик студии RuHub Ярослав "NS" Кузнецов на своем канале на YouTube опубликовал видео, в котором раскритиковал оффлейнера команды Wings Gaming Чжана "Faith_bian" Жуйда. По мнению NS'a, именно хардлайнер китайского коллектива стал главной причиной поражения Wings на второй карте полуфинала верхней сетки от Virtus.pro.

– Мне никогда не нравился Faith_bian, но на этот раз он просто "превзошел" ожидания, – отметил NS. – Своими действиями игрок китайского коллектива просто "заруинил" игру своим партнерам по команде.