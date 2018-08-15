Winstrike показала тренировочную базу в Ванкувере перед The International. Видео

Студия Maincast посетила тренировочную базу состава по Dota 2 российской организации Winstrike. На данный момент коллектив находится в Ванкувере, где пройдет основной этап чемпионата мира – The International 2018. Перед поездкой в Канаду "Винстрайк" тренировалась в Москве. Общая продолжительность буткемпа составила месяц.

Игроки и менеджмент рассказали об условиях проживания и ценах. The International пройдет с 15 по 25 августа. Призовой фонд на данный момент составляет 24,1 миллиона долларов и продолжает увеличиваться.