Wings заработала более 9 миллионов долларов призовых за 2016 год

Портал cybersport.ru подсчитал общую сумму призовых, заработанную командами по Dota 2 за 2016 год. Список возглавила китайская Wings, одержавшая победу на The International 2016. "Крылья" заработали 9,5 миллиона долларов за прошлый год, опередив Digital Chaos Романа Фоминка почти на 6 миллионов. Коллектив украинского киберспортсмена и серебряный призер последнего The International – Digital Chaos – заработал больше 3,7 миллиона долларов. На третьей строчке расположилась североамериканская Evil Geniuses c показателем более 3,1 миллиона долларов.