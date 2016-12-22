22:37 22 декабря | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Wings заработала более 9 миллионов долларов призовых за 2016 год

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Портал cybersport.ru подсчитал общую сумму призовых, заработанную командами по Dota 2 за 2016 год. Список возглавила китайская Wings, одержавшая победу на The International 2016. "Крылья" заработали 9,5 миллиона долларов за прошлый год, опередив Digital Chaos Романа Фоминка почти на 6 миллионов. Коллектив украинского киберспортсмена и серебряный призер последнего The International – Digital Chaos – заработал больше 3,7 миллиона долларов. На третьей строчке расположилась североамериканская Evil Geniuses c показателем более 3,1 миллиона долларов.

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