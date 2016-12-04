Wings Gaming заняла второе место в группе А на The Boston Major

Wings Gaming переиграла WarriorsGaming.Unity в матче за второе место в квартете А группового этапа The Boston Major. Для победы действующим триумфаторам The International потребовалось две карты – 2:0. Напомним, что групповой этап турнира проходит по системе GSL в матчах до двух побед. Первое место в группе А заняла Digital Chaos, в плей-офф американский коллектив сыграет с одной из команд, занявших четвертое место в своей четверке.

The Boston Major

Групповой этап

Группа А

Wings Gaming (Китай) – WarriorsGaming.Unity (Малайзия) – 2:0

Wings Gaming: iceice, bLink, Faith_bian, y, shadow

WarriorsGaming.Unity: AhFu, KaNG, NaNa, Ah Jit, Wenn



Положение в группе А: Digital Chaos – 6 очков, Wings Gaming – 6, WarriorsGaming.Unity – 3, LGD.Forever Young – 0.