Wings Gaming попала в Книгу рекордов Гиннесса

Китайская Wings Gaming по Dota 2 включена в Книгу рекордов Гиннесса как команда, ставшая обладателем самого крупного в денежном отношении приза в истории киберспортивных турниров. Чемпион The International 2016, помимо почетного титула, по итогам турнира в Сиэтле получил 9,13 миллиона долларов. Напомним, что общий призовой фонд соревнования составлял более 20 миллионов.

Отметим, что ранее в Книгу рекордов Гиннесса был включен пакистанский киберспортсмен Саид Самаил "SumaiL" Хассан, который стал самым молодым чемпионом The International и самым молодым игроком, заработавшим более миллиона долларов на турнирах.