Wings Gaming, OG, Evil Geniuses и Newbee приглашены на Dota 2 Asia Championships 2017

Организаторы Dota 2 Asia Championships 2017 раздали четыре прямых приглашения на турнир. Их получили Wings Gaming, OG, Evil Geniuses и Newbee. Основной этап соревнования пройдет с 1 по 4 апреля. До этого состоится групповой турнир (28 – 30 марта) и квалификация. Пока известны только даты китайских отборочных – 13 – 15 января. Об остальных регионах информация появится позже.

Всего на турнире выступят 12 коллективов.

Призовой фонд Dota 2 Asia Championships 2017, который пройдет в Китае, пока неизвестен. В 2015 году он составлял 3 миллиона долларов.