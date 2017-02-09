17:23 9 февраля | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

WarriorsGaming.Unity – в финале южноазиатской квалификации DAC 2017

0
0
0

Малазийская WarriorsGaming.Unity вышла в финал отборочного турнира Dota 2 Asia Championships 2017 в южноазиатском регионе. Коллектив нанес поражение во втором раунде верхней сетки Team Faceless. Счет поединка – 2:1. Второй финалист определится 10 февраля в поединке между Team Faceless и TNC Pro Team.

Заключительный этап чемпионата пройдет в конце марта в Шанхае. В нем примут участие приглашенные Wings Gaming и Newbee из Китая, европейская OG, американская Evil Geniuses, а также победители региональных отборов в Европе, Южной Азии, Америке, Китае и СНГ.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ