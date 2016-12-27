01:19 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Второй состав Vici пополнился серебряным призером The International

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Китайская киберспортивная организация Vici Gaming объявила о переходе во второй состав команды по Dota 2 под тегом "J" еще двух игроков: Лу "Freeze" Чана и Сюй "fy" Линьсэна. Коллектив Vici Gaming.J покинули Ван "NoNo" Синь и Сюй "hym" Чжи, которые выступали за команду с 17 сентября текущего года – дня ее основания. Также в стартовую пятерку VG.J на данный момент входят Сунь "Agressif" Чжэн, Бай "rOtK" Фан и Лу "Fenrir" Чао. Стоит отметить, что трое последних являются серебряными призерами The International, также как и новичок команды "fy". Зимнее трансферное окно перед The Kiev Major продлится до 9 января, однако исключать игроков из состава можно лишь до 26 декабря.

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