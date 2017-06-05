Второй день московского EPICENTER завершился победой Invictus Gaming

Китайский коллектив Invictus Gaming переиграл филиппинскую Clutch Gamers во втором туре группового этапа EPICENTER: Moscow, который проходит в эти дни в Москве. Счет встречи – 2:0. В первом туре обе команды потерпели поражение. IG уступила американской Evil Geniuses, а обидчиком южноазиатской пятерки стала российская Virtus.pro.

Сильнейшая команда группы начнет выступление в плей-офф со стадии полуфинала. Вторые и третьи места – с четвертьфинала. Призовой фонд EPICENTER составляет 500 тысяч долларов. Решающие матчи первенства пройдут с 9 по 11 июня на арене "ВТБ Ледовый дворец".

Москва

EPICENTER: Moscow

Групповой турнир

Второй раунд

Invictus Gaming (Китай) – Clutch Gamers (Филиппины) – 2:0

Invictus Gaming - Лин "Xxs" Дзин, Е "BoBoKa" Чжибяо, Фу "Q" Бинь, Сюй "BurNIng" Чжилэй, Оу "Op" Пэн (все - Китай).

Clutch Gamers - Марвин "Boombacs" Раштон, Рафаэль "Rapy" Сикат Поло, Армель "Armel" Пауль Тэбиос, Кеннет "Flysolo" Колома, Ким "Gabbi" Сантос (все - Филиппины).