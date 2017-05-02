Встречу Virtus.pro и Invictus Gaming смотрели 4,7 миллиона человек

Полуфинальная встреча The Kiev Major между российской Virtus.pro и китайской Invictus Gaming стала самой популярной на турнире, сообщает eSports Charts. Около 4,7 миллиона человек единовременно наблюдали за трансляцией из национального дворца искусств "Украина". Более 4 миллионов из них – зрители из Китая. Заключительный поединок между европейской OG и VP стал самым популярным без учета зрителей из "Поднебесной". За ним следили 875 тысяч человек, 473 тысячи из них на русскоязычной трансляции.

LAN-финал первого "мэйджора" в СНГ прошел с 26 по 30 апреля в Киеве. В матче за титул OG переиграла VP со счетом 3:2. Призовой фонд The Kiev Major составил 3 миллиона долларов.