Все игроки Winstrike получили визы в Канаду для участия в The International 2018

Все игроки российской Winstrike Team получили визы в Канаду для участия в The International 2018. Об этом на своей странице в Твиттере сообщила контент-директор организации Мария Гунина.

Напомним, Winstrike стала победителем закрытых квалификаций на The International 2018 для СНГ. В гранд-финале команда Богдана "Iceberg" Василенко обыграла ESPADA со счетом 3:1 и получила путевку на чемпионат мира. Таким образом, СНГ на чемпионате мира представят Winstrike и приглашенная напрямую Virtus.pro. Напомним, этим летом киберспортивная организация Winstrike подписала команду FlyToMoon.

The International пройдет с 15 по 25 августа в Ванкувере (Канада). В турнире примут участие 18 команд, 10 из которых определятся по результатам региональных квалификаций. На сегодняшний момент призовой фонд предстоящего чемпионата мира составляет более 22 миллионов долларов.