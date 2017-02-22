Все билеты на The Kiev Major были выкуплены за 20 минут

Администрация сервиса по продаже билетов Karabas сообщила о продаже всех билетов на предстоящий чемпионат по Dota 2 The Kiev Major. Стоит отметить, что сразу после начала продаж сайт перестал функционировать из-за большого количества посетителей. Позже представители портала сообщили о том, что все билеты на первый major-турнир в СНГ были выкуплены за 20 минут.

Соревнования от разработчика игры – корпорации Valve – пройдут с 27 по 30 апреля текущего года в Киеве. Призовой фонд турнира составляет 3 миллиона долларов. Местом проведения выбран Национальный дворец искусств "Украина".