14:52 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Все билеты на The Kiev Major были выкуплены за 20 минут

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Администрация сервиса по продаже билетов Karabas сообщила о продаже всех билетов на предстоящий чемпионат по Dota 2 The Kiev Major. Стоит отметить, что сразу после начала продаж сайт перестал функционировать из-за большого количества посетителей. Позже представители портала сообщили о том, что все билеты на первый major-турнир в СНГ были выкуплены за 20 минут.

Соревнования от разработчика игры – корпорации Valve – пройдут с 27 по 30 апреля текущего года в Киеве. Призовой фонд турнира составляет 3 миллиона долларов. Местом проведения выбран Национальный дворец искусств "Украина".

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