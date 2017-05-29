Впервые сразу три команды из СНГ выступят на The Summit в Лос-Анджелесе

Российские коллективы Vega Squadron и Team Empire встретятся завтра в финале online-турнира "Лутбет", где разыграют последнюю путевку на The Summit 7. Коллективы уже встречались в рамках квалификации. Их первая встреча закончилась в пользу "Империи" со счетом 2:1. Всего в заключительном этапе отборов приняли участие восемь европейских команд, среди которых шведские The Alliance и NiP, а также греческая mousesports.

Победитель финального противостояния станет третьим представителем СНГ на LAN-финале турнира, который пройдет с 14 по 18 июня в Лос-Анджелесе. Ранее российская Virtus.pro получила прямое приглашение, а украинская Natus Vincere оказалась сильнейшей в первом этапе европейской квалификаций. Призовой фонд чемпионата составит 100 тысяч долларов.