Владимир "No[o]ne" Миненко: "Я жду любых изменений в игре"

Игрок состава по Dota 2 российской организации Virtus.pro Владимир "No[o]ne" Миненко в интервью gameinside.ua поделился своими ожиданиями от нового патча. Он подчеркнул, что готов к любым изменениям. Киберспортсмен также удовлетворительно оценил выступление "медведей" на The International 2017. Напомним, VP заняла 5-6 место, уступив будущему победителю – Team Liguid (1:2).

– Я жду любых изменений в игре, – заявил Миненко. – Не люблю, когда мусолится одно и то же подолгу. С новым патчем всегда начинаешь учиться, учиться и еще раз учиться. Это всегда очень интригующе. Что касается результата на TI7, то он удовлетворительный. Но, конечно же, каждый хотел победить. Так что более-менее очевидно, что это проигрыш.