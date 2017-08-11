Владимир "No[o]ne" Миненко: "Надеюсь, Liquid выиграет The International"

Игрок Virtus.pro Владимир "No[o]ne" Миненко после матча 4-го раунда нижней сетки плей-офф The International 2017 с Team Liquid (1:2) отдал должное сопернику. Он пожелал "жидким" победы на турнире. "Медведи" покинули чемпионат, заняв 5 - 6-е место и заработав более миллиона долларов призовых.

Напомним, стадия игр на выбывание проходит в Сиэтле на "Ки-арена", которая вмещает 17 тысяч зрителей. Общий призовой фонд The International 2017 составляет более 24 миллионов долларов.

"Кто-то должен был проиграть. Удачи, "Ликвид"! Надеюсь, они выиграют The International", – написал на своей странице в Твиттере Миненко.