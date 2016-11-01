Владимир "Maelstorm" Кузьминов: "Чем-то Valve я не угодил - уверен, что не полечу в Бостон"

Комментатор Владимир "Maelstorm" Кузьминов подчеркнул, что не поедет освещать The Boston Major вместе с командой российской студии RuHub. По словам Maelstrom'a, в дальнейшем он постарается добиться расположения Valve и получить приглашение комментировать турниры Major и International.

– Насколько я знаю, все комментаторы получили инвайт в один день, – написал на своей странице ВК Кузьминов. – Я не получил, второй турнир подряд. Чем-то Valve я не угодил. Буду надеяться, что попаду в будущем, то, что не полечу в Бостон, почти уверен. Хотя мне, в отличие от ReDeYe, никто ничего не писал. Оно и понятно – кто я такой. В любом случае, надеюсь, что если и попаду, то не из-за чьих то проблем. Это еще не все новости, и возможно, что-то удастся поделать, но пока больше говорить не буду. На крайний случай всегда можно сделать пару Дотаскопов по играм Бостона. Ну и буду стараться изменить мнение Valve о себе, по крайней мере на этих квалах я получил много позитивных откликов, и это главное, а в Бостон поедут крутые парни и сделают все не хуже, чем я, как минимум. Всех, в любом случае, не возьмешь.