Владелец Vega Squadron: "Отдали Solo" и "No[o]ne" в Virtus.pro по финансовым обстоятельствам "

Владелец организации Vega Squadron Алексей "Vega" Кондаков на официальном клубном телеграмм-канале поздравил игроков Virtus.pro с победой на ESL One Hamburg 2017. По словам Кондакова, он сожалеет, что в свое время из-за финансовых обстоятельств пришлось расстаться с Алексеем "Solo" Березиным и Владимиром "No[o]ne" Миненко.

Напомним, что "медведи" в финале гамбургского "мэйджора" со счетом 2:0 оделели Team Secret. Кроме титула этот успех принес Virtus.pro 500 тысяч долларов и 750 очков Dota Pro Circuit, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира. При этом Solo был признан лучшим игроком турнира.

– Рад за ребят, – сказал Кондаков. – Одновременно радостно и грустно, смешанные чувства. Леха, Паша (Павел "9pasha" Хвастунов – прим. "СЭ") и Вова – те игроки, которые заслужили это. Но, увы, это произошло не в составе "Веги". И поверьте, если бы не финансовые обстоятельства в 2016 году, мы бы ни за что не отдали Solo и No[o]ne в Virtus.pro. Тем не менее, поздравляю парней от души, та "Вега" навсегда в моем сердце.