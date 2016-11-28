Визы в США получили только три игрока iG.Vitality

Сразу два игрока iG Vitality Су "super" Пэн и Гао "dogf1ghts" Тяньпэн получили отказ в выдаче визы в США, сообщает руководство киберспортивной организации. По словам руководителя команды, игроки не прошли уже третье собеседование, и их шансы получить въездные документы практически равны нулю.

Примечательно, что ранее в выдаче виз в посольстве отказали сразу всем игрокам коллектива. В данный момент руководство iG.Vitality ведет переговоры с компанией Valve о том, чтобы организаторы The Boston Major разрешили им использовать две замены. Ранее такое исключение Valve сделала для LGD Gaming.