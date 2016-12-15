Виталий Волочай: "В Киеве нет арены, за которую будет не стыдно"

Популярный киберспортивный комментатор Виталий "v1lat" Волочай дал интервью порталу sportarena.com, в котором поделился ожиданиями от предстоящего major-турнира в Киеве. Волочай также выразил обеспокоенность касательно возможного места проведения чемпионата и поведения СНГ-болельщиков на стадионе:

"Хорошее место проведения. Это то, чего у Киева нет. У нас нет арены за которую будет не стыдно. У нас нет такого стадиона как в Шанхае или Франкфурте, у нас нет Key Arena как в Сиэтле, и нет крутых залов как в Лос-Анджелесе или в Атланте. У нас есть разваливающийся Дворец Спорта и жутко неуютный Дворец Украина. И МВЦ еще есть, но там Евровидение… И это самая большая проблема Киева. Потому что место проведения Мажора будет намного хуже, чем это было на всех мэйджорах прошлого сезона.

И еще один очень важный момент – это болельщики. У нас в Украине уже были случаи, когда киберспортивные болельщики вели себя не совсем так, как это делают, например, американцы, а вели себя больше как футбольные фанаты. То есть освистывали соперников наших команд, и были совершенно апатичны в матчах, когда играли нейтральные коллективы".