Виталий "V1lat" Волочай: "Я и Витя "GodHunt" Волков раз в неделю заходим вечером на Twitch и просматриваем стримеров"

Комментатор студии RuHub Виталий "V1lat" Волочай подчеркнул, что Мила Алиева и Ярослав "Tekcac" Петрушин очень талантливы как кастеры. По словам Волочая, раз в неделю он и Виталий Волков заходят и смотрят отечественных стримеров в поисках талантов.

– Последние два пополнения – Мила Алиева и Ярослав "Tekcac" Петрушин, – цитирует Cybersport.ru V1lat'a. – По моему мнению, они талантливы и у них есть огромное будущее, если мы будем их правильно развивать, а мы этим занимаемся. Мы взяли Милу, потому что я наткнулся на то, как она комментировала матчи между женскими командами на свой турнир для 120 зрителей. Я и Витя "GodHunt" Волков раз в неделю заходим вечером на Twitch и просматриваем стримеров. Наткнулся, посидел, послушал: хорошо поставленный голос, девочка разбирается в DotA 2. У нас действительно в компании не хватает молодых комментаторов, почему бы не пригласить девушку? У нас никогда не было девушки-комментатора, разве что Лена в CS. Милу я знал, потому что она когда-то, лет пять назад, играла на женском турнире. Tekcac я не знал, но где-то год назад мы объявили в эфире, что ищем новых людей. Он и его брат писали интересные статистические факты мне в Twitter во время трансляции, и мы иногда зачитывали. Таких людей было много, но большинство отсеялось, когда их через месяц не взяли на работу. Месяца через два они с братом начали записывать видео со статистикой по турнирам. Брат готовил, а Tekcac озвучивал. На YouTube их смотрели 400 - 500 человек. Позднее он начал комментировать матчи на своем канале для 100 - 200 человек.