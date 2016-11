Виталий "V1lat" Волочай: "Virtus.pro – один из основных претендентов на победу на The Boston Major"

Известный комментатор и сооснователь RuHub Виталий "V1lat" Волочай отметил большие перспективы нынешнего состава российской команды Virtus.pro. По мнению V1lat'a, "медведи" являются одним из претендентов на победу на предстоящем The Boston Major. Стоит отметить, что накануне Virtus.pro одержала важную победу над действующими победителем The International – Wings Gaming и вышла в финал верхней сетки The Summit 6.

– Virtus.Pro в нынешнем составе – один из основных претендентов на победу на The Boston Major, – написал в своем твиттере Волочай.