Виталий "V1lat" Волочай: "Прошу прощения, что не верил в СНГ на профессиональной сцене"

Комментатор RuHub Виталий "V1lat" Волочай в июле пообещал "слезно попросить прощения" за свои негативные отзывы о СНГ-Доте в случае победы одной из наших команд на международном LAN-финале. После триумфа Virtus.pro на The Summit 6 V1lat выполнил обещание.

– Я думал, что мы уже не увидим победы СНГ на просцене, – подчеркнул V1lat. – Думал, что кубков уже никогда не будет. Я написал, что мы уже не выиграем LAN. Lil поспорил со мной. Сказал, что соберет состав, способный на это. Я слезно прошу прощения у всех за то, что я не верил в СНГ-Доту. Я был не прав.