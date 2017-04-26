Виталий "v1lat" Волочай: "Нам платят хорошие деньги. Готовы работать по 16 часов"

Известный русскоязычный комментатор и аналитик Виталий "v1lat" Волочай пожаловался на своей странице в социальной сети на высокую плотность игр в групповом этапе первого "мэйджора" в СНГ – The Kiev Major. Напомним, что организаторы турнира – румынская компания PGL – решила провести 30 матчей формата best-of-3 за два дня. Решающие встречи чемпионата с призовым фондом 3 миллиона долларов пройдут с 27 по 30 апреля на сцене Национального дворца искусств "Украина".

Я лично на полную силу работаю две полных серии бо3 в день, третья уже сложно, – отметил Волочай. – Четвертую физически сложно отработать на топ-уровне. Голосовые связки не выдерживают, глаза элементарно слезятся, внимательность совсем не та, что в начале дня. И проблема не в нас. Нам платят хорошие деньги, и мы готовы работать без проблем по 16 часов хоть неделю подряд. Почему на СНГ-мажор не позвать больше людей?