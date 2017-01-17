Виталий "V1lat" Волочай: "Хотели с честью представить Украину на WESG, но не пошло"

Менеджер Team Ukraine по Dota 2 на WESG 2016 Виталий "V1lat" Волочай подчеркнул в интервью Cybersport.ru, что их команда – это полноценная сборная Украины. При этом он отметил, что у организаторов не получилось сделать турнир национальных команд, так как в нем принимало участие много клубов. Team Ukraine не смогла преодолеть групповой турнир.

– Что такое Team Ukraine и как она сформировалась? - вопрос Волочаю.

– Это полноценная сборная страны. Это не какая-то команда или клуб. Это как сборная России или Украины по футболу. Игроки из разных команд или без команд, который собрались вместе, чтобы выступить на WESG. На турнире сборных, как это предполагалось. Не совсем это получилось у организаторов, потому что много клубов участвовало, поэтому команды не в равных условиях. Наша команда сформировалась по принципу "а давайте что-то покатаем". Началось все сразу после анонса.

Получилось довольно весело. Это четырехмесячное приключение было для парней интересно. Основной целью было, конечно, представить с честью страну. Но не пошло...