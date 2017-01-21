17:51 21 января | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Виталий "v1lat" Волочай: "Чем Dota Pit крут, так это питанием"

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Популярный киберспортивный комментатор Виталий "v1lat" Волочай отметил хорошее питание на Dota Pit League Season 5. По его словам, еда на соревновании лучше, чем на "мейджорах" и The International, и может сравниться только с питанием на EPICENTER: Moscow. Турнир проходит в хорватском Сплите. Всего в чемпионате в с призовым фондом 125 тысяч долларов принимают участие восемь команд. Победитель определится 22 января.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Thomas_Boy

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