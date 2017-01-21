Виталий "v1lat" Волочай: "Чем Dota Pit крут, так это питанием"

Популярный киберспортивный комментатор Виталий "v1lat" Волочай отметил хорошее питание на Dota Pit League Season 5. По его словам, еда на соревновании лучше, чем на "мейджорах" и The International, и может сравниться только с питанием на EPICENTER: Moscow. Турнир проходит в хорватском Сплите. Всего в чемпионате в с призовым фондом 125 тысяч долларов принимают участие восемь команд. Победитель определится 22 января.

Чем @DotaPit крут, так это питанием для команд и стафа.



Лучшем чем на любом мажоре или ТИ. Разве что на Эпицентре было также круто! 👍 – Vitalii Volochai (@v1lat) 21 января 2017 г.