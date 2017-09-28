Virtus.pro завоевала квоту от СНГ на Dota Pit в Хорватии

Состав по Dota 2 российской организации Virtus.pro взял верх над Team Empire в финале квалификации региона СНГ к предстоящему Dota Pit League Season 6. В матче за единственную квоту VP победила со счетом 3:0. Примечательно, что в рамках отборов "Медведи" не проиграли ни одной карты.

LAN-финал Dota PIT League Season 6 пройдет с 2 по 5 ноября в хорватском Сплите. Прямые приглашения получили финалисты последнего чемпионата мира: Newbee и Team Liquid. К ним присоединятся шесть победителей закрытых региональных отборочных. Призовой фонд турнира – 300 тысяч долларов, а также 300 квалификационных очков к The International 2018.

Dota PIT League Season 6

Отборочный турнир

СНГ

Финал

Virtus.pro – Team Empire – 3:0