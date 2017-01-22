Virtus.pro завершила выступление на турнире в Хорватии, проиграв Faceless

Российская Virtus.pro уступила сингапурской Faceless во втором раунде нижней сетки Dota Pit Season 5 со счетом 0:1. Таким образом, команда из России завершила свое выступление на турнире в хорватском Сплите. Соперник победителя по полуфиналу нижней сетки определится в противостоянии китайской Invictus Gaming и европейской Team Secret.

В финале верхней сетки встретятся OG и Evil Geniuses. Гранд-финал пройдет 22 января. Призовой фонд Dota Pit Season 5 составляет 125 тысяч долларов.

Сплит (Хорватия)

Dota Pit Season 5

Нижняя сетка

Второй раунд

Virtus.pro (Россия) – Faceless (Сингапур) – 0:1

Virtus.pro: Павел "9pasha" Хвастунов (Россия), Владимир "No[o]ne" Миненко (Украина), Роман "RAMZES666" Кушнарев (Россия), Илья "Lil" Ильюк (Украина), Алексей "Solo" Березин (Россия).