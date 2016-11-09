Virtus.pro заняла первое место на групповом этапе DreamLeague

Российский коллектив Virtus.pro разделил первую строчку с Escape Gaming и Imperial в итоговой таблице группового этапа DreamLeague Season 6. "Медведи" заработали 10 тысяч долларов победив в 10 картах. Согласно регламенту турнира, за каждое заработанное очко командам выплачиваются призовые 1 тысяча долларов. Четыре сильнейших коллектива по итогам группового этапа прошли на LAN-финал соревнований, который состоится в рамках фестиваля DreamHack Winter 25 и 26 ноября в шведском Йенчепинге. Четвертый слот на финальный этап чемпионата с призовым фондом 125 тысяч долларов достался Team Liquid.